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В Эфиопии 13 человек пропали без вести в результате опрокидывания лодки
18.07.2021 23:45 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 13 человек пропали без вести в результате опрокидывания лодки на озере Тана в штате Амхара в Эфиопии. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление местной полиции.
На борту лодки находились 13 пассажиров. Кроме того, в ней перевозили крупный груз.
В настоящее время спасатели заняты поиском пропавших пассажиров. Полиция выясняет причины произошедшего.-0-
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На борту лодки находились 13 пассажиров. Кроме того, в ней перевозили крупный груз.
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