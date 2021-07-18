В Эфиопии 13 человек пропали без вести в результате опрокидывания лодки

Источник материала: БелТА

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 13 человек пропали без вести в результате опрокидывания лодки на озере Тана в штате Амхара в Эфиопии. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление местной полиции.

На борту лодки находились 13 пассажиров. Кроме того, в ней перевозили крупный груз.

В настоящее время спасатели заняты поиском пропавших пассажиров. Полиция выясняет причины произошедшего.-0-