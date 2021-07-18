Источник материала: БT

Есть только одна истина, и она "сделана в США", к этому все привыкли. То, что Штаты не слушают никого, - это уже закономерность. Поэтому какие-то упреки воспринимают как вызов демократии, когда холоп поднял руку на рабовладельца. Циклы американской истории выглядят так: Штаты набираются сил и пытаются распространить свое влияние на всю планету. Затем происходит надлом, и они возвращаются к себе заниматься собственными делами и куролесить на заднем дворе. А своим "задним двором" янки испокон веков называли Латинскую Америку. Что мы сейчас и наблюдаем - надорвавшийся гегемон то ли отступает, то ли сосредотачивается: на Ирак с Афганистаном сил у него больше нет, приходится заниматься Гаити и Кубой.

Там куда интереснее, и пока что меньше людей с автоматами. Но это только пока. Вот, например, такой ценитель свобод, как мэр Майами, предлагает рассмотреть вариант нанесения авиаударов по Кубе. Какие тут могут быть комментарии? И эти люди находятся у власти. Так что сериал под названием "Военная интервенция США - путь невозврата" продолжается. Скоро новая серия.

Рассказывает Олег Романов.

В по-настоящему большой политике не бывает ни чудес, ни совпадений, поэтому события в Азии можно смело связывать с событиями на Карибах. Штаты сдают Афганистан талибам, создавая неубывающую угрозу Китаю, России, Индии, Пакистану, но в любом случае тут поражение пришлось наспех превращать в полупобеду, и это удалось только отчасти. Эта кампания обошлась Вашингтону в 2 триллиона. Есть подозрение, что ровно того же (то есть управляемого хаоса) можно было добиться много дешевле, сэкономив тьму денег и человеческих жизней. И тут же американцы собрались уйти из Ирака: потерянные триллионы еще не подсчитаны, а если в жизнях, то оккупация принесла где-то 10 тысяч трупов G.I. и наемников, а также то ли полмиллиона, то ли миллион иракских. Что будет с Междуречьем после деоккупации можно прогнозировать уверенно: ничего хорошего. Зато на своем заднем дворе у Штатов все выходит, по обыкновению, ловчее. Чтобы не вдаваться в долгие споры о степени участия американцев в кубинской и гаитянской драмах, просто отметим: если спецслужбы США к этому непричастны, то они гроша ломанного не стоят. Но мы же не считаем никчемными американские secret service, которых, как известно, около двадцати и которые функционируют при многих ведомствах, включая даже почтовое? Тем более что признаков активной их работы в Гаити хватает.















Хорхе Варгас, шеф Национальной полиции Колумбии:

По информации, которую удалось собрать нашей совместной с гаитянскими властями комиссии, колумбийцы, которые участвовали в операции, имели целью спланировать арест президента и осуществить его. Это должно было выглядеть как арест, совершенный американским Агентством по борьбе с наркотиками.





Выяснилось, что среди тридцати участников этого предприятия было несколько сексотов Агентства по борьбе с наркотиками и ФБР. Колумбийские отставники, из которых в основном и состояла боевая группа, проходили подготовку в США: только наивные "дети цветов" могут верить в то, что колумбийцев при этом не завербовали. В общем, агентов и шпионов в охоте на президента Моиза участвовало множество - все следили за всеми, все работали по прикрытием, все старались доказать соратникам, что они наемники настоящие, а не поддельные, потому шансов спастись у гаитянина практически не было. На вопрос "Кто виноват?" ответ есть, а вот с вопросом "Кому выгодно?" дела обстоят сложнее.

Леон Шарль, директор Национальной полиции Гаити:

Полиция Гаити категорически отвергает всякую причастность к убийству президента республики нынешнего исполняющего обязанности президента. А вот глава службы безопасности покойного господин Эрар уволен со своего поста и арестован: его причастность к убийству несомненна. Но следствие не позволяет нам предать публичности все подробности, подождите немного.

Гаити - страна-миф, страна-легенда. Весь мир знает двух диктаторов Дювалье - Папу-дока и Беби-дока; благодаря писателю-шпиону Грэму Грину мы все выучили словечко "тонтон-макуты"; наконец, местная государственная религия вуду подарила поп-культуре зомби. 15 лет тому назад, когда я был там, Гаити была адом на земле. Через 4 года случилось землетрясение, которое убило 100 тысяч человек и разрушило почти все: ад стал еще более законченным и совершенным. Убийство президента Моиза вполне вписывается в такой контекст.















Последние 35 лет страна жила транзитом наркотиков из Колумбии в США и оружия - в обратном направлении. Номинальные президенты здесь были, но фактическими правителями являлись наркобароны. Полиции и армии у страны в девяностые-нулевые не было, а когда их создали, они оказались не способны защитить даже самих себя. С бандитским миром вынуждены устанавливать договорные отношения и ооновцы, и американцы, которые работают здесь.

В январе сменилась в Вашингтоне администрация. Кураторы Гаити тоже поменялись - ушли трамповские, пришли байденовские. Гаитянские крестные отцы тут же попытались переделить сферы влияния, и президент Моиз, как говорят, захотел поучаствовать в этом переделе. В итоге Порт-о-Пренс неделями полыхал, полицейских отстреливали, как куропаток, а жертв среди рядовых граждан никто не считал. Моиз просто не по чину взял, и его решили окоротить.

Вдобавок после землетрясения 2010 года Штаты решили организовать здесь рай на земле, оборудовать витрину либеральной демократии: сотни миллионов были потрачены по линии Госдепартамента, еще сотни миллионов - через Фонд Клинтонов. Успехи так себе: фешенебельная гостиница с номерами по 200 долларов за ночь, благоустроенный парк, куда полиция не пускает местных.

Президент Моиз был посвящен в этот секрет - как потратить колоссальные деньги, чтобы они при этом не оставили по себе следа. Возможно, стоило бы поискать подрядчиков на зачистку Моиза и в Фонде Клинтонов. А что касается американского участия в делах Кубы, то об этом, в принципе, говорится совершенно открыто.

Александра Оказия-Кортес, депутат палаты представителей США:

Чрезвычайно важно помнить для понимания ситуации: страдания кубинцев в значительной степени вызваны действиями США. Это напрямую связано с экономическим эмбарго со стороны Соединенных Штатов, которое действует уже 60 лет!

Френсис Хуарес, мэр Майами:

Утром я получил письмо из Белого дома от президента. Это очень важно - услышать мнения лидера нации на этот счет. Но мы должны немедленно вмешаться в кубинские дела - отправить туда еду, лекарства или армию! Мы должны это сделать сообща с международным сообществом!

Да, 60-летнее эмбарго и постоянная угроза помощи оккупационными войсками - это любую страну превратит в руины. Куба еще неплохо держится: она легко берет верх при сравнении социальных стандартов над Гондурасом, Панамой, той пылающей Колумбией. Экономику Кубы убивает ковидный кризис, но он грозит оказаться фатальным еще для десятков стран. В общем, Куба с Гаити доказывают, что отступившие Штаты сосредотачиваются: пока последствия этого чуть менее разрушительны, чем в Афганистане с Ираком, но ведь и за дело только взялись.





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