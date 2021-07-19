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В Германии продают гору на eBay

19.07.2021 06:43 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На eBay выставили на продажу гору Циркельштайн. Она считается самой маленькой в Саксонской Швейцарии, Германия. Сделку предлагают оформить за $235 тысяч, пишет МИР 24.

Нынешние владельцы Циркельштайна состарились, ввиду этого они больше не могут следить за состояние горы. Они отмечают: будущие хозяева должны придерживаться некоторых принципов, в их числе – запрет на вырубку леса, на ликвидацию парка и на возведение ограждения. Зато новый владелец окажется в привилегированном положении и только он сможет ездить по горе на машине.

"Несмотря на небольшой размер, характерная форма делает его одним из самых ярких скальных образований в Эльбских Песчаниковых горах", – отмечается в описании товара.

Также сказано, что выставленная цена – крайне привлекательная, поскольку еще 15 лет назад Циркельштайн оценивался в $1,2 миллиона. Это в шесть раз дороже нынешнего предложения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Нынешние владельцы Циркельштайна состарились, ввиду этого они больше не могут следить за состояние горы. Они отмечают: будущие хозяева должны придерживаться...
 
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