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Число жертв наводнения в Бельгии достигло 31
19.07.2021 06:43 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате обрушившихся на неделе наводнений в Бельгии увеличилось до 31. Об этом сообщает
Уточняется, что еще 163 человека остаются пропавшими без вести.-0-
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Уточняется, что еще 163 человека остаются пропавшими без вести.
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