Число жертв наводнения в Бельгии достигло 31

Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате обрушившихся на неделе наводнений в Бельгии увеличилось до 31. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные федерального кризисного центра.

Уточняется, что еще 163 человека остаются пропавшими без вести.-0-