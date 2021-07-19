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Число жертв наводнения в Бельгии достигло 31

19.07.2021 06:43 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате обрушившихся на неделе наводнений в Бельгии увеличилось до 31. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные федерального кризисного центра.

Уточняется, что еще 163 человека остаются пропавшими без вести.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Уточняется, что еще 163 человека остаются пропавшими без вести.
 
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