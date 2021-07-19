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При взрыве бензовоза в Кении погибли 13 человек
19.07.2021 10:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В западной Кении 13 человек погибли при взрыве танкера. Он перевернулся на дороге из-за столкновения с 20-тонным грузовиком. Люди бросились набирать вытекающий бензин. Не прошло и нескольких минут, как разлитое топливо воспламенилось и прогремел взрыв.Читайте также:
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В западной Кении 13 человек погибли при взрыве танкера. Он перевернулся на дороге из-за столкновения с 20-тонным грузовиком. Люди бросились набирать вытекающий...
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