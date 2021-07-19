Источник материала: БT

Общее количество жертв непогоды уже 30. Спасены не менее 20

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Индии при сходе оползня погибли 25 человек Один из крупнейших городов Индии - Мумбаи во власти муссонных дождей. Ливни вызвали сход оползней и обрушение зданий. Только под одним из домов погибли не менее 17 ...

Один из крупнейших городов Индии - Мумбаи во власти муссонных дождей. Ливни вызвали сход оползней и обрушение зданий. Только под одним из домов погибли не менее 17 человек.Идут спасательные работы. Под обломками зданий еще могут оставаться люди. Местами отсутствует электроэнергия, частично прекращено железнодорожное сообщение.