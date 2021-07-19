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В Индии при сходе оползня погибли 25 человек

19.07.2021 10:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Один из крупнейших городов Индии - Мумбаи во власти муссонных дождей. Ливни вызвали сход оползней и обрушение зданий. Только под одним из домов  погибли не менее 17  человек.

Общее количество жертв непогоды уже 30. Спасены не менее 20
Идут спасательные работы. Под обломками зданий еще могут оставаться люди. Местами отсутствует электроэнергия, частично прекращено железнодорожное сообщение.


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Один из крупнейших городов Индии - Мумбаи во власти муссонных дождей. Ливни вызвали сход оползней и обрушение зданий. Только под одним из домов  погибли не менее 17 ...
 
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