|
В России бушуют пожары - общая площадь возгораний превышает уже 800 тысяч гектаров
19.07.2021 10:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В России бушуют лесные пожары. Общая площадь возгораний превышает уже 800 тысяч гектаров. Большинство из них в Якутии. Там зафиксировано 216 пожаров. Приостановлено паромное и авиасообщение. Дым окутал более 50 населенных пунктов. Огонь уже подобрался к гидроэлектростанции.
На тушении задействованы 6 с половиной тысяч человек, более тысячи единиц техники и 35 воздушных судов.
Еще несколько десятков вертолетов мониторят ситуацию. Поступает информация, что в Карелии загорелся поселок, оттуда эвакуируют более тысячи жителей.
Арсен Николаев, глава Якутии:
Ситуация очень сложная. Мы испытываем самое сухое лето за последние 150 лет в Якутии. А июнь стал самым горячим за всю историю наблюдений. Все это вкупе с сухими грозами и привело к таким пожарам.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России бушуют лесные пожары. Общая площадь возгораний превышает уже 800 тысяч гектаров. Большинство из них в Якутии. Там зафиксировано 216 пожаров. Приостановлено...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)