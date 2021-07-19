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В России бушуют пожары - общая площадь возгораний превышает уже 800 тысяч гектаров

19.07.2021 10:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT


В России бушуют лесные пожары. Общая площадь возгораний превышает уже 800 тысяч гектаров. Большинство из них в Якутии. Там зафиксировано 216 пожаров. Приостановлено паромное и авиасообщение. Дым окутал более 50 населенных пунктов. Огонь уже подобрался к гидроэлектростанции.

На тушении задействованы 6 с половиной тысяч человек, более тысячи единиц техники и 35 воздушных судов.
 Еще несколько десятков вертолетов мониторят ситуацию. Поступает информация, что в Карелии загорелся поселок, оттуда эвакуируют более тысячи жителей. 

Арсен Николаев, глава Якутии:

Ситуация очень сложная. Мы испытываем самое сухое лето за последние 150 лет в Якутии. А июнь стал самым горячим за всю историю наблюдений. Все это вкупе с сухими грозами и  привело к таким пожарам.
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В России бушуют лесные пожары. Общая площадь возгораний превышает уже 800 тысяч гектаров. Большинство из них в Якутии. Там зафиксировано 216 пожаров. Приостановлено...
 
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