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В Каталонии горит природный парк

19.07.2021 10:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT


Охвачен огнем и природный парк в Каталонии. Здесь пожар начался из-за брошенного окурка. Пламя распространилось на площадь 500 гектаров. Эвакуированы 35 человек, четверо пожарных получили травмы, один человек пострадал от теплового удара.

По оценкам пожарных, из-за ветра огонь может охватить площадь в 2 тысячи гектаров.
 В тушении огня принимают участие 80 бригад пожарных, используются пожарные вертолеты.

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Охвачен огнем и природный парк в Каталонии. Здесь пожар начался из-за брошенного окурка. Пламя распространилось на площадь 500 гектаров. Эвакуированы 35 человек,...
 
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