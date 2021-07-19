|
В Каталонии горит природный парк
19.07.2021 10:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Охвачен огнем и природный парк в Каталонии. Здесь пожар начался из-за брошенного окурка. Пламя распространилось на площадь 500 гектаров. Эвакуированы 35 человек, четверо пожарных получили травмы, один человек пострадал от теплового удара.
По оценкам пожарных, из-за ветра огонь может охватить площадь в 2 тысячи гектаров.
В тушении огня принимают участие 80 бригад пожарных, используются пожарные вертолеты.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Охвачен огнем и природный парк в Каталонии. Здесь пожар начался из-за брошенного окурка. Пламя распространилось на площадь 500 гектаров. Эвакуированы 35 человек,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)