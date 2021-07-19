В Каталонии горит природный парк

Источник материала: БT

По оценкам пожарных, из-за ветра огонь может охватить площадь в 2 тысячи гектаров.

Охвачен огнем и природный парк в Каталонии. Здесь пожар начался из-за брошенного окурка. Пламя распространилось на площадь 500 гектаров. Эвакуированы 35 человек, четверо пожарных получили травмы, один человек пострадал от теплового удара.В тушении огня принимают участие 80 бригад пожарных, используются пожарные вертолеты.