Новые столкновения палестинцев и израильской полиции в Иерусалиме

Источник материала: БT

Новые столкновения в Иерусалиме. Стражи порядка разогнали молодых людей, которые пытались забрасывать их камнями. Накануне прошел национальный день траура евреев. Исторически в этот день были разрушены Первый и Второй иерусалимские храмы, которые находились на территории Храмовой горы. Сейчас там расположены мусульманские культовые сооружения.



Храмовую гору в этот день посетили около 1700 еврейских паломников

Отметим, это не первые столкновения палестинцев и израильской полиции в Иерусалиме. В начале мая Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки. В стычках пострадали сотни людей.