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Новые столкновения палестинцев и израильской полиции в Иерусалиме
19.07.2021 10:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Новые столкновения в Иерусалиме. Стражи порядка разогнали молодых людей, которые пытались забрасывать их камнями. Накануне прошел национальный день траура евреев. Исторически в этот день были разрушены Первый и Второй иерусалимские храмы, которые находились на территории Храмовой горы. Сейчас там расположены мусульманские культовые сооружения.
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Новые столкновения в Иерусалиме. Стражи порядка разогнали молодых людей, которые пытались забрасывать их камнями. Накануне прошел национальный день траура...
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