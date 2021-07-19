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Грозы в Польше привели к подтоплениям и разрушениям
19.07.2021 10:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Шторм обрушился и на Польшу. В 30 километрах к югу от Кракова затопило дороги и дома. Пришлось эвакуировать 14 человек.
Ожидается, что дальнейшие штормы пройдут на юго-востоке Польши.
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Шторм обрушился и на Польшу. В 30 километрах к югу от Кракова затопило дороги и дома. Пришлось эвакуировать 14 человек. В центральной часть страны паводки...
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