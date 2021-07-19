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Грозы в Польше привели к подтоплениям и разрушениям

19.07.2021 10:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Шторм обрушился и на Польшу. В 30 километрах к югу от Кракова  затопило дороги и дома. Пришлось эвакуировать 14 человек.


В центральной часть страны паводки разрушили 2 моста.

Ожидается, что дальнейшие штормы пройдут на юго-востоке Польши.




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Шторм обрушился и на Польшу. В 30 километрах к югу от Кракова  затопило дороги и дома. Пришлось эвакуировать 14 человек. В центральной часть страны паводки...
 
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