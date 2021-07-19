В результате перестрелок в Чикаго убиты 7 человек и более 50 ранены

Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 7 человек погибли и 55 получили ранения в результате перестрелок в Чикаго в эти выходные. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным газеты Chicago Sun-Times, на субботней вечеринке в Чикаго были застрелены шесть человек, четверо из которых были подростками. Пять девушек в возрасте от 12 до 19 лет получили ранения и были госпитализированы. Как сообщает полиция, молодые люди стояли на тротуаре и разговаривали, когда кто-то из проезжающего мимо внедорожника открыл огонь по компании.

Инцидент произошел менее чем через сутки после того, как в пятницу вечером произошел еще один массовый расстрел, в результате которого один человек был убит и трое получили ранения.

В воскресенье в результате перестрелки были ранены 8-летний мальчик и 28-летний мужчина. Огонь по машине с пострадавшими открыл человек в черном внедорожнике. Как сообщает чикагский телеканал WBBM-TV, ребенок получил огнестрельное ранение в левую ногу, а мужчина - в спину.

Согласно анализу, проведенному газетой Chicago Sun-Times, в Чикаго зарегистрировано не менее 33 перестрелок, в результате которых пострадали четверо или более человек.-0-