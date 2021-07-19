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В Киеве сильный ливень привел к транспортному коллапсу
19.07.2021 13:41 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный ливень, который сегодня днем обрушился на Киев, спровоцировал транспортный коллапс в городе, сообщает информагентство УНН.
Улицы Киева превратились в реки. На обнародованных в соцсетях видео видно, как водители пытаются спасти свои автомобили, которые местами затопило по бампер.
По данным Киевского метрополитена, из-за подтопления на вход и выход закрыты станции метро "Академгородок" и "Берестейская". Также подтопило и подземные переходы.
Укргидрометцентр на сегодня объявил штормовое предупреждение в 15 областях страны. Ожидаются грозы, град и шквалистый ветер.-0-
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Сильный ливень, который сегодня днем обрушился на Киев, спровоцировал транспортный коллапс в городе.
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