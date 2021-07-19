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Армия США расселяет нелегалов по стране

19.07.2021 16:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В США обнародована скандальная информация, которая полностью дискредитирует иммиграционную политику местных властей. Ведущий Fox News Такер Карлссон выснил, что  мигрантов-нелегалов из приграничных штатов Техас, Аризона и Нью-Мексико вывозят в центральные регионы страны, где их  просто отпускают. Проведение военными и спецслужбами подобных операций власти не опровергают, что является фактическим подтверждением справедливости этих обвинений. Смысл переброски мигрантов прост. Во-первых, таким образом получается разгрузить переполненные лагеря временного содержания. Во-вторых, снижается социальное напряжение в пограничных штатах. Правда, здесь присутствует целый букет нарушений федеральных и региональных законов, но этим власти пренебрегают. Поток мигрантов не удается остановить - только в июне их задержали около 200 тысяч.



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В США обнародована скандальная информация, которая полностью дискредитирует иммиграционную политику местных властей. Ведущий Fox News Такер Карлссон выснил, что ...
 
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