Армия США расселяет нелегалов по стране

Источник материала: БT

В США обнародована скандальная информация, которая полностью дискредитирует иммиграционную политику местных властей. Ведущий Fox News Такер Карлссон выснил, что мигрантов-нелегалов из приграничных штатов Техас, Аризона и Нью-Мексико вывозят в центральные регионы страны, где их просто отпускают. Проведение военными и спецслужбами подобных операций власти не опровергают, что является фактическим подтверждением справедливости этих обвинений. Смысл переброски мигрантов прост. Во-первых, таким образом получается разгрузить переполненные лагеря временного содержания. Во-вторых, снижается социальное напряжение в пограничных штатах. Правда, здесь присутствует целый букет нарушений федеральных и региональных законов, но этим власти пренебрегают. Поток мигрантов не удается остановить - только в июне их задержали около 200 тысяч.