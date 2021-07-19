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ООН: Более 800 млн человек в мире недоедают
19.07.2021 22:49 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Ограничения, связанные с пандемией, неизбежно приводят к падению доходов населения. Прибавить к этому климатические изменения и политические конфликты - получается крайне тревожная картина. Согласно последнему докладу ООН, в прошлом году число людей, лишенных достаточного питания, могло достичь 811 миллионов (это десятая часть населения планеты).
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Ограничения, связанные с пандемией, неизбежно приводят к падению доходов населения. Прибавить к этому климатические изменения и политические...
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