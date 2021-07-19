ООН: Более 800 млн человек в мире недоедают

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Ограничения, связанные с пандемией, неизбежно приводят к падению доходов населения. Прибавить к этому климатические изменения и политические конфликты - получается крайне тревожная картина. Согласно последнему докладу ООН, в прошлом году число людей, лишенных достаточного питания, могло достичь 811 миллионов (это десятая часть населения планеты).



Российские производители хлеба предупредили, что вынуждены повышать цены на основной продукт на 7-12 %: подорожали сырье, упаковка и транспортировка. Правда, российская антимонопольная служба заявила, что роста цен на хлеб не будет с учетом правительственной поддержки отечественных производителей муки и хлеба. И в случае выявления необоснованного роста цен, будут приниматься адекватные меры.



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