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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $68 за баррель

19.07.2021 23:03 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2021 года на лондонской бирже ICE ускорила снижение до $67,95 за баррель (-7,66%), свидетельствуют данные торговой площадки. В последний раз цена Brent находилась ниже $68 за баррель 27 мая.

Цена Brent замедлила падение и находится на уровне $68,10 за баррель, что на 7,46% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В то же время нефть марки WTI дешевеет до $65,93 за баррель (-7,87%).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В последний раз цена Brent находилась ниже $68 за баррель 27 мая.
 
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