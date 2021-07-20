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Избирком Перу объявил Педро Кастильо победителем президентских выборов
20.07.2021 07:27 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Педро Кастильо, представляющий леворадикальную партию "Свободное Перу", станет новым перуанским президентом. С соответствующим объявлением выступила Национальная избирательная коллегия южноамериканской республики, сообщает БЕЛТА.
"Провозгласить победителями выборов президента и вице-президента представителей партии "Свободное Перу" Хосе Педро Кастильо Терронеса и Дину Эрсилию Буларте Сегарра", - заявила генеральный секретарь коллегии Лурдес Рита Варгас Уаман.
Уходящий президент Перу Франсиско Сагасти поздравил своего преемника Педро Кастильо с победой на выборах.
"В связи с объявлением Национальной избирательной коллегией результатов выборов приветствую провозглашение Педро Кастильо избранным президентом", - написал глава государства на своей странице в Twitter. Политик также отметил, что смотрит в будущее страны с оптимизмом и ожидает, что новое правительство сможет добиться "объединения, согласия и единства".-0-
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Уходящий президент Перу Франсиско Сагасти поздравил своего преемника Педро Кастильо с победой на выборах.
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