Несколько ракет выпущены по президентскому дворцу в Афганистане

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько ракет были выпущены сегодня по президентскому дворцу в Афганистане, сообщает "Синьхуа".

Ракетный обстрел произошел во время праздничной молитвы в честь праздника Курбан-байрам, на которой присутствовали президент Афганистана и другие высокопоставленные лица.

О жертвах пока не сообщается.-0-