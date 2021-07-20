ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Несколько ракет выпущены по президентскому дворцу в Афганистане

20.07.2021 09:25 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько ракет были выпущены сегодня по президентскому дворцу в Афганистане, сообщает "Синьхуа".

Ракетный обстрел произошел во время праздничной молитвы в честь праздника Курбан-байрам, на которой присутствовали президент Афганистана и другие высокопоставленные лица.

О жертвах пока не сообщается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ракетный обстрел произошел во время праздничной молитвы в честь праздника Курбан-байрам, на которой присутствовали президент Афганистана и другие...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Взрыв прогремел на заводе в Китае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by