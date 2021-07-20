|
Несколько ракет выпущены по президентскому дворцу в Афганистане
20.07.2021 09:25 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько ракет были выпущены сегодня по президентскому дворцу в Афганистане, сообщает "Синьхуа".
Ракетный обстрел произошел во время праздничной молитвы в честь праздника Курбан-байрам, на которой присутствовали президент Афганистана и другие высокопоставленные лица.
О жертвах пока не сообщается.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ракетный обстрел произошел во время праздничной молитвы в честь праздника Курбан-байрам, на которой присутствовали президент Афганистана и другие...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)