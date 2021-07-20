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Авиакомпанию Lufthansa обвиняют в расизме

20.07.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Немецкую авиакомпанию Lufthansa призывают занять четкую позицию против расизма. С такими требованиями к зданию штаб-квартиры авиаперевозчика вышли представители берлинской общественной группы "Ассамблея за мир без границ". Они  против департационных рейсов, которые выполняет компания, и называют насильственное выдворение нелегалов из страны расизмом. Lufthansa и ее дочерние компании, в которых работает почти 6 тысяч человек, в 2019 году осуществили более 25 процентов всех депортаций из Германии.

В минувшем году компания подверглась жесткой критике в соцсетях. Тогда более 20 организаций присоединились к кампании против авиаперевозчика. 

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Немецкую авиакомпанию Lufthansa призывают занять четкую позицию против расизма. С такими требованиями к зданию штаб-квартиры авиаперевозчика вышли представители...
 
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