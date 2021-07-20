Авиакомпанию Lufthansa обвиняют в расизме

Источник материала: БT

Немецкую авиакомпанию Lufthansa призывают занять четкую позицию против расизма. С такими требованиями к зданию штаб-квартиры авиаперевозчика вышли представители берлинской общественной группы "Ассамблея за мир без границ". Они против департационных рейсов, которые выполняет компания, и называют насильственное выдворение нелегалов из страны расизмом. Lufthansa и ее дочерние компании, в которых работает почти 6 тысяч человек, в 2019 году осуществили более 25 процентов всех депортаций из Германии.



В минувшем году компания подверглась жесткой критике в соцсетях. Тогда более 20 организаций присоединились к кампании против авиаперевозчика.



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