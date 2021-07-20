В Киеве женщина с пистолетом и коктейлем Молотова пыталась ограбить банк

Источник материала: БелТА

20 июля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Киеве полиция задержала женщину за попытку вооруженного разбойного нападения на банк.

По данным правоохранителей, женщина вошла в помещение банка и бросила подожженную бутылку с жидкостью, а затем начала угрожать пистолетом и требовать деньги. Работники учреждения выполнили ее требование и немедленно вызвали полицию, которая через несколько минут прибыла по адресу и возле выхода задержала злоумышленницу.

"В результате инцидента никто не пострадал, а на месте продолжают работать правоохранители, опрашивают свидетелей и общаются с задержанной", - отмечается в сообщении городской полиции.

Злоумышленнице грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.-0-