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В Киеве женщина с пистолетом и коктейлем Молотова пыталась ограбить банк

20.07.2021 14:11 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Киеве полиция задержала женщину за попытку вооруженного разбойного нападения на банк.

По данным правоохранителей, женщина вошла в помещение банка и бросила подожженную бутылку с жидкостью, а затем начала угрожать пистолетом и требовать деньги. Работники учреждения выполнили ее требование и немедленно вызвали полицию, которая через несколько минут прибыла по адресу и возле выхода задержала злоумышленницу.

"В результате инцидента никто не пострадал, а на месте продолжают работать правоохранители, опрашивают свидетелей и общаются с задержанной", - отмечается в сообщении городской полиции.

Злоумышленнице грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.-0-

 
 
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20 июля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Киеве полиция задержала женщину за попытку вооруженного разбойного нападения на банк. По данным...
 
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