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На временного президента Мали напали с ножом
20.07.2021 14:11 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два вооруженных человека совершили нападение на временного президента Мали Ассими Гоиту, сообщает информагентство
Нападение произошло во время молитвы в одной из мечетей в столице страны Бамако. Известно, что один из нападавших был вооружен ножом. О состоянии Ассими Гоиты пока не сообщается.-0-
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Нападение произошло во время молитвы в одной из мечетей в столице страны Бамако. Известно, что один из нападавших был вооружен ножом. О состоянии Ассими Гоиты пока...
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