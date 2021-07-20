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В Париже начался пожар недалеко от резиденции премьер-министра Франции
20.07.2021 14:11 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар начался в Париже недалеко от Матиньонского дворца - резиденции премьер-министра Франции. Возгорание произошло в реконструируемом здании рядом с отелем Hôtel de Matignon. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.
Пожарные прибыли на место происшествия. По их данным, внутри здания люди не были обнаружены.-0-
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Пожарные прибыли на место происшествия. По их данным, внутри здания люди не были обнаружены.
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