В Париже начался пожар недалеко от резиденции премьер-министра Франции

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар начался в Париже недалеко от Матиньонского дворца - резиденции премьер-министра Франции. Возгорание произошло в реконструируемом здании рядом с отелем Hôtel de Matignon. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

Пожарные прибыли на место происшествия. По их данным, внутри здания люди не были обнаружены.-0-