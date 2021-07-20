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Во Франции опасаются радикализации протестов против политики в здравоохранении

20.07.2021 14:11 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецслужбы Франции предупреждают о возможной радикализации проходящих в стране акций протеста против введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации для работников ряда сфер, сообщает французский телеканал BFM TV.

В минувшие выходные в крупных городах Франции прошли акции протеста, в которых в общей сложности приняли участие более 114 тыс. человек. Демонстранты скандировали "Свободу" и обвинили президента страны Эммануэля Макрона в злоупотреблении властью.

В служебной записке французских спецслужб, которой располагает BFM TV, нынешние протесты сравниваются с движением "желтых жилетов". Также отмечается, что в протестах принимают участие граждане разных политических взглядов, в том числе французы, которые до этого избегали участия в манифестациях. Чтобы присоединиться к акциям в минувшие выходные, люди приезжали целыми семьями. При всей разнородности участников протестов отмечается отсутствие каких-либо лидеров движения.

Неожиданной для французских спецслужб стала массовость протестов. "Такая мобилизация, особенно вне рамок структурированного движения, очень необычна в летний период", - поясняется в записке.

Спецслужбы также отмечают, что призывы к демонстрациям распространяются исключительно через интернет и, в частности, социальные сети.

В конечном итоге спецслужбы предупреждают об опасности радикализации движения. "Как и в случае с "желтыми жилетами", чем дольше длится конфликт, тем выше риск того, что самым решительным, а затем и самым радикальным участникам удастся взять движение под контроль", - говорится в записке.

В полиции BFM TV сообщили, что в предстоящие выходные запланирована новая акция протеста, которая может стать еще более масштабной.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Неожиданной для французских спецслужб стала массовость протестов. "Такая мобилизация, особенно вне рамок структурированного движения, очень необычна в летний...
 
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