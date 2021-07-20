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В Китае продемонстрировали поезд на магнитной подвеске, который развивает скорость 600 км/ч

20.07.2021 16:59 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Китай /Корр. БЕЛТА - СИНЬХУА/. В прибрежном городе Циндао, на востоке Китая, сошел с конвейера новый высокоскоростной поезд на магнитной подвеске (маглев), который развивает скорость 600 км/ч - в настоящее время он является самым быстрым наземным транспортным средством в мире.

По данным China Railway Rolling Stock Corporation, высокоскоростной поезд был самостоятельно разработан специалистами в Китае, что стало последним научно-техническим достижением страны в области железнодорожного транспорта.

Проект поезда на магнитной подвеске начался в октябре 2016 года. Прототип поезда был изготовлен в Циндао, а испытания начались в Шанхае в июне прошлого года.

Поезда на магнитной подвеске производят гораздо меньше шума, способны лучше преодолевать подъем и имеют более долгий срок эксплуатации

Первая в Китае средне- и низкоскоростная линия маглева начала работать в мае 2016 года в городе Чанша провинции Хунань. Благодаря этому Китай стал одной из первых стран, освоивших эту технологию.

Китай - мировой лидер в строительстве высокоскоростной железной дороги. По данным китайского железнодорожного оператора, к концу 2020 года в стране насчитывалось 37,9 тыс. км высокоскоростных железнодорожных линий, самых протяженных в мире.-0-

 
 
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В прибрежном городе Циндао, на востоке Китая, сошел с конвейера новый высокоскоростной поезд на магнитной подвеске (маглев), который развивает скорость 600 км/ч - в...
 
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