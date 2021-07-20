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Ограничения сняты - Китай отменяет штрафы за рождение 3-го ребенка

20.07.2021 18:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Госсовет Китая  утвердил решение, принятое в мае  Политбюро ЦК Компартии: отныне в стране отменяются все штрафы  за рождение третьего ребенка. Таким образом, страна полностью  сворачивает политику, которая была направлена на ограничение рождаемости,  ей придерживались последние  40 лет. Китай в  XXI столетии  столкнулся со старением населения.  Для решения этой проблемы  к 2025  будет создана  комплексная система  социальной защиты и поддержки молодых матерей. Ограничения и штрафы  за рождение второго ребенка отменили  8 лет назад, но эти меры  посчитали недостаточными. Отмена штрафов за третьего ребенка  означает переход к политике  расширенного  воспроизводства населения.


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Госсовет Китая  утвердил решение, принятое в мае  Политбюро ЦК Компартии: отныне в стране отменяются все штрафы  за рождение третьего ребенка. Таким образом,...
 
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