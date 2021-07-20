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Богатейший человек планеты слетал в космос

20.07.2021 18:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Полет космического корабля New Shepard  установил сразу несколько рекордов - в частности, он стал, похоже, самым быстрым путешествием в космос.


В околоземном пространстве путешественники провели всего 11 минут

Собственно, публике был представлен всего лишь новый дорогой аттракцион для состоятельных людей. На борту корабля находились сам Безос, который считается богатейшим жителем планеты, и его брат. В космос отправились также 82-летняя американка и 18-летний голландец - они стали самым пожилым и самым молодым космонавтами в истории. Судно уже совершило благополучную посадку: корабль должен был пересечь так называемую линию Кармана на высоте в 105 километров - она является общепризнанной границей космоса. Теперь Безос планирует отправлять туристов в космос два раза в год. 





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Полет космического корабля New Shepard  установил сразу несколько рекордов - в частности, он стал, похоже, самым быстрым путешествием в космос. В околоземном...
 
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