Богатейший человек планеты слетал в космос

Источник материала: БT

Полет космического корабля New Shepard установил сразу несколько рекордов - в частности, он стал, похоже, самым быстрым путешествием в космос.

В околоземном пространстве путешественники провели всего 11 минут

Собственно, публике был представлен всего лишь новый дорогой аттракцион для состоятельных людей. На борту корабля находились сам Безос, который считается богатейшим жителем планеты, и его брат. В космос отправились также 82-летняя американка и 18-летний голландец - они стали самым пожилым и самым молодым космонавтами в истории. Судно уже совершило благополучную посадку: корабль должен был пересечь так называемую линию Кармана на высоте в 105 километров - она является общепризнанной границей космоса. Теперь Безос планирует отправлять туристов в космос два раза в год.





