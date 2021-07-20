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Пожар вспыхнул по соседству с резиденцией премьер-министра Франции

20.07.2021 18:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В самом центре Парижа,  неподалеку от резиденции премьер-министра страны,  вспыхнул сильный пожар. Огонь сначала охватил верхние этажи особняка,  а потом перекинулся на крышу. В здании проводился ремонт,  но людей в момент возгорания  там не было. По некоторым сообщениям,  особняк принадлежит посольству Итальянской Республики.  Пострадавших нет, но материальный ущерб зданию  нанесен ощутимый.  Перекинуться огню  на резиденцию премьера  пожарные не позволили.

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В самом центре Парижа,  неподалеку от резиденции премьер-министра страны,  вспыхнул сильный пожар. Огонь сначала охватил верхние этажи особняка,  а потом...
 
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