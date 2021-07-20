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Поезд-рекордсмен представили в Китае
20.07.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Китае продемонстрировали журналистам новый поезд на магнитной подушке. Он способен развивать скорость до 600 м/ч. Это абсолютный рекорд для данного вида наземного сообщения. Состав может состоять из 10 вагонов и перевозить около 100 пассажиров на расстояние в 1500 км. За последнее десятилетие высокоскоростными магистралями в Китае удалось связать со столицей самые удаленные уголки страны.
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В Китае продемонстрировали журналистам новый поезд на магнитной подушке. Он способен развивать скорость до 600 м/ч. Это абсолютный рекорд для данного вида наземного...
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