Наводнение в Германии чревато политическим кризисом

Источник материала: БT

Ангела Меркель, посещая пострадавшие от наводнения регионы, заявила, что именно отказ системы экстренного оповещения привел к трагическим последствиям. По словам канцлера Германии, из-за отказа мобильной сети до граждан не дошли отправленные сообщения. Однако немецкие СМИ публикуют известия о том, что первые признаки подтопления были зафиксированы еще за 9 дней до печальных событий. Более того, за сутки до катастрофы Европейская система предупреждения о наводнении точно назвала регионы, которым угрожает опасность. Время на спасение людей и подготовку экстренных мероприятий у властей было. Жертвами стихии стали 160 человек, 1 300 числятся пропавшими без вести, а материальный урон превысил 2 млрд евро.

Томас Шенк-Хуберти, глава координационного комитета (Дернау, Германия):

Теперь мы откачиваем воду из нашего подвала, расчищаем завалы и пытаемся ремонтировать дороги. Вы видите, мы наладили питание населения: доставка провианта была серьезным вызовом для нас. Все работает, все функционирует, и мы видим свет в конце тоннеля!

Ситуация чревата политическим скандалом и серьезно омрачает перспективы главных кандидатов на роль преемника Меркель. Кризис обрушил популярность двух основных претендентов от Христианско-демократического союза и от "зеленых". До выборов остаются два месяца, и у аутсайдеров появился реальный шанс выйти на арену большой германской политики.





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