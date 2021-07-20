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В Украине треть граждан не имеет никакого дохода, безработица - 10,5 %

20.07.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Жить в Украине, а если называть своими именами, выживать становится сложнее и дороже. Свежая статистика Минэкономики. Уровень безработицы в стране вырос до 10,5 % и составил 1 миллион 800 тысяч человек. При этом треть взрослого населения страны в прошлом году не имела никаких доходов вообще, а это 11 миллионов человек.

Из-за нехватки работы на родине часть населения вынужденно покидает страну. Готовы работать даже на клубнике в Польше. Миллионы украинцев - за гранью нищеты. Но МВФ пообещал стране до конца года около 3 миллиардов долларов при условии, что Украина сохранит курс на реформы. Это обходится стране очень дорого, удар по простым гражданам. За год тарифы на газ выросли в 2 с половиной раза, а стоимость коммунальных услуг - на 30 %. В стране фиксируются самые низкие на постсоветском пространстве рождаемость и экономический рост.

Переориентация Украины на Китай отменяется

Между тем Владимир Зеленский решил шантажировать Запад геополитической переориентацией на Китай. На этот счет высказались сразу несколько влиятельных чиновников. Впрочем, по указке США от своих слов поспешили отказаться. Китай, как выяснилось, не особенно заинтересован в таком партнерстве.

Посол КНР в Киеве направил благодарственное письмо главному оппоненту Зеленского Виктору Медвечуку, который находится под домашним арестом.


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Жить в Украине, а если называть своими именами, выживать становится сложнее и дороже. Свежая статистика Минэкономики. Уровень безработицы в стране вырос до 10,5 % и...
 
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