В центре Брюсселя мигранты устроили массовую голодовку

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Машины "скорой" одна за другой отъезжают от католической церкви Иоанна Крестителя в бегинаже в историческом центре Брюсселя, увозя измученных голодовкой мигрантов, которые уже несколько недель отказываются покидать храм. Такую информацию сообщает РИА Новости .

Порядка 450 человек, проживающих много лет в Бельгии, но так и не получивших в королевстве легальных документов, объявили в конце прошлого месяца голодовку. Не добившись уступок он властей, многие уже на этой неделе отказались не только от пищи, но и от воды.

Внутри храма по обе стороны от центрального зала на матрацах или просто на одеялах лежат десятки мужчин – в основном выходцы из Северной Африки: Марокко, Туниса и Алжира. Ближе к алтарной части за перегородкой отдельно от мужчин расположились женщины.

Время от времени к голодающим приходят бельгийские депутаты, представители Европейского парламента, неправительственных организаций. Они опрашивают протестующих, делают записи и снимки, но помочь не обещают. Вопрос сейчас в руках бельгийского правительства и парламента, но пока никакого решения этой проблемы не просматривается.-0-