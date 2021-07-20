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В центре Брюсселя мигранты устроили массовую голодовку

20.07.2021 23:37 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Машины "скорой" одна за другой отъезжают от католической церкви Иоанна Крестителя в бегинаже в историческом центре Брюсселя, увозя измученных голодовкой мигрантов, которые уже несколько недель отказываются покидать храм. Такую информацию сообщает РИА Новости.

Порядка 450 человек, проживающих много лет в Бельгии, но так и не получивших в королевстве легальных документов, объявили в конце прошлого месяца голодовку. Не добившись уступок он властей, многие уже на этой неделе отказались не только от пищи, но и от воды.

Внутри храма по обе стороны от центрального зала на матрацах или просто на одеялах лежат десятки мужчин – в основном выходцы из Северной Африки: Марокко, Туниса и Алжира. Ближе к алтарной части за перегородкой отдельно от мужчин расположились женщины.

Время от времени к голодающим приходят бельгийские депутаты, представители Европейского парламента, неправительственных организаций. Они опрашивают протестующих, делают записи и снимки, но помочь не обещают. Вопрос сейчас в руках бельгийского правительства и парламента, но пока никакого решения этой проблемы не просматривается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Время от времени к голодающим приходят бельгийские депутаты, представители Европейского парламента, неправительственных организаций. Они опрашивают...
 
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