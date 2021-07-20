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Первый из участников штурма Капитолия отправился за решетку

21.07.2021 06:31 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Демократично разбираются с неугодными и в США. Вынесен еще один приговор участнику штурма Капитолия. Пол Ходжкинс отправится в тюрьму на 8 месяцев, а также заплатит 2 тысячи долларов штрафа. Ранее 3 года условно получила Анна Морган-Ллойд, которая провела лишь 10 минут в Капитолии. Общее число обвиняемых за участие в штурме 6 января составляет около 800 человек. В США те события называют не иначе как попыткой госпереворота.

Даже просто усомниться в вине участников штурма Капитолия грозит любому американцу увольнением с работы и травлей в социальных сетях. Приговоры вынесли пока лишь тем, кто в обмен на сравнительно мягкое наказание признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Остальных участников штурма ожидают еще более суровые приговоры.


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Демократично разбираются с неугодными и в США. Вынесен еще один приговор участнику штурма Капитолия. Пол Ходжкинс отправится в тюрьму на 8 месяцев, а также заплатит...
 
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