Общественные активисты обвиняют Lufthansa в расизме

Источник материала: БT

Европа, которая еще несколько лет назад сама открыла двери для мигрантов, рассчитывая на дешевую рабочую силу, сейчас активно пытается от них избавиться.

Самолеты Lufthansa вывезли из ФРГ за первую половину года почти 6 тысяч беженцев. Против депортации выступили общественные активисты организации "Ассамблея за мир без границ". Они обвинили авиакомпанию в расизме. Больше всего беженцев прибывает в Германию из Сирии, Афганистана и Ирака. Только в 2015 году их было около полумиллиона. Тогда канцлер Ангела Меркель объявила, что ее страна готова принять всех. Однако вопреки надеждам на приток доступной и неприхотливой рабсилы, эти люди предпочитают жить на пособия и не хотят интегрироваться в немецкое общество.

В Великобритании нелегалам будет грозить тюрьма

В Великобритании, которая тоже столкнулась с наплывом мигрантов, готовят новый закон: уголовное наказание ждет любого, кто нелегально проник на территорию страны. Только за вчерашний день через Ла-Манш перебрались 430 беженцев. Чтобы остановить миграционный поток, нелегалов будут наказывать четырьмя годами заключения.





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