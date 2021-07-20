Не менее 12 человек погибли при затоплении метро в Китае

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тоннель метро оказался затопленным во вторник в результате наводнения в китайском городе Чжэнчжоу (административный центр провинции Хэнань). Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение местных властей, опубликованное в социальной сети, по меньшей мере 12 человек погибли, еще пять пострадали.

В общей сложности из тоннеля эвакуированы около 500 человек.-0-