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В Румынии в результате наводнения погибли два человека
21.07.2021 06:43 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека скончались в результате наводнения в румынских уездах Сату-Маре и Яссы. Такую информацию сообщает
В последние дни усилились экстремальные метеорологические явления, вызванные ливневыми дождями, от которых пострадало более половины страны. Вода проникла более чем в 190 домов, свыше 80 человек были эвакуированы, были заблокированы уездные дороги.
Во многих районах страны прогнозируется непогода в предстоящие сутки.-0-
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В последние дни усилились экстремальные метеорологические явления, вызванные ливневыми дождями, от которых пострадало более половины страны. Вода проникла...
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