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В Румынии в результате наводнения погибли два человека

21.07.2021 06:43 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека скончались в результате наводнения в румынских уездах Сату-Маре и Яссы. Такую информацию сообщает RT.

В последние дни усилились экстремальные метеорологические явления, вызванные ливневыми дождями, от которых пострадало более половины страны. Вода проникла более чем в 190 домов, свыше 80 человек были эвакуированы, были заблокированы уездные дороги.

Во многих районах страны прогнозируется непогода в предстоящие сутки.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В последние дни усилились экстремальные метеорологические явления, вызванные ливневыми дождями, от которых пострадало более половины страны. Вода проникла...
 
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