В Румынии в результате наводнения погибли два человека

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека скончались в результате наводнения в румынских уездах Сату-Маре и Яссы. Такую информацию сообщает RT .

В последние дни усилились экстремальные метеорологические явления, вызванные ливневыми дождями, от которых пострадало более половины страны. Вода проникла более чем в 190 домов, свыше 80 человек были эвакуированы, были заблокированы уездные дороги.

Во многих районах страны прогнозируется непогода в предстоящие сутки.-0-