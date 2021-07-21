В Индии впервые от птичьего гриппа умер человек

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии зафиксирован первый случай смерти человека от птичьего гриппа, сообщает газета The Times of India.

По данным медиков, скончался 11-летний мальчик, поступивший с высокой температурой и кашлем в больницу штата Харьяна 2 июля. "Мы думали, что у него COVID-19. Но когда тесты оказались отрицательными, дальнейшие исследования установили, что мальчик страдал от инфекции, вызванной вирусом птичьего гриппа", - сообщили в больнице.

За последние 15 лет в Индии произошло множество вспышек птичьего гриппа, которые преимущественно затронули домашнюю птицу. Однако случаев смерти среди людей от этой болезни не было.

Такое развитие событий вызвало тревогу у специалистов общественного здравоохранения страны. В настоящее время проводится отслеживание контактов с целью выявления людей, которые могли находиться в непосредственной близости с мальчиком. Врачам и медсестрам, которые лечили пациента, посоветовали изолироваться и сообщать о таких симптомах, как боль в горле, чихание и насморк.

Птичий грипп встречается редко среди людей, но если он поражает человека, риск смерти очень высок. Согласно некоторым исследованиям, уровень смертности людей от птичьего гриппа достигает 60%. Как и в случае сезонного гриппа, в группе риска находятся беременные женщины, люди с ослабленной иммунной системой и пожилые люди.-0-