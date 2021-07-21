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В Италии при стрельбе на студенческой вечеринке ранены 10 человек

21.07.2021 11:31 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянском городе Таранто в результате стрельбы ранены 10 человек. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Инцидент произошел в прибрежном районе Сан-Вито на территории местного яхт-клуба во время студенческой вечеринки. Предполагается, что стрельбу открыл один человек во время потасовки двух групп молодых людей из разных кварталов города.

Во время стрельбы в закрытом помещении ночного клуба находились около 300 человек. Четыре девушки и шестеро юношей получили ранения разной степени тяжести. Состояние одного из пострадавших вызывает опасения медиков.

Полиция проводит расследование.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел в прибрежном районе Сан-Вито на территории местного яхт-клуба во время студенческой вечеринки. Предполагается, что стрельбу открыл один...
 
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