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В Италии при стрельбе на студенческой вечеринке ранены 10 человек
21.07.2021 11:31 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянском городе Таранто в результате стрельбы ранены 10 человек. Об этом сообщает газета La Repubblica.
Инцидент произошел в прибрежном районе Сан-Вито на территории местного яхт-клуба во время студенческой вечеринки. Предполагается, что стрельбу открыл один человек во время потасовки двух групп молодых людей из разных кварталов города.
Во время стрельбы в закрытом помещении ночного клуба находились около 300 человек. Четыре девушки и шестеро юношей получили ранения разной степени тяжести. Состояние одного из пострадавших вызывает опасения медиков.
Полиция проводит расследование.-0-
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Инцидент произошел в прибрежном районе Сан-Вито на территории местного яхт-клуба во время студенческой вечеринки. Предполагается, что стрельбу открыл один...
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