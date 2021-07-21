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В Якутии зафиксировано более 200 природных пожаров

21.07.2021 11:31 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двести восемь природных пожаров зафиксировано в Якутии, общая пройденная огнем площадь составляет 1 519 431,2 га. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Площадь активного горения составляет 2 279,15 га", - сказали в пресс-службе, добавив, что ликвидировано 14 природных пожаров на общей площади 82 165 га.

В МЧС отметили, что в село Магарас из Якутска направлены 27 единиц водовозной техники, а также 14 человек и четыре автоцистерны. "На территории Сунтарского района применялись три борта Бе-200ЧС, произведено 82 сброса и слито 708 т воды", - сказали в пресс-службе.

Также на территории Горного, Нюрбинского и Вилюйского районов для искусственного вызывания дождя был использован самолет Ан-26 "Циклон", с которого выпустили специальные патроны с йодистым серебром.

В целом за сутки в работах по тушению природных пожаров было задействовано 2119 человек и 297 единиц техники.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Площадь активного горения составляет 2 279,15 га", - сказали в пресс-службе МЧС России, добавив, что ликвидировано 14 природных пожаров на общей площади 82 165 га.
 
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