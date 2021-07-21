Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США 83% зараженных COVID-19 - со штаммом дельта, что на 50% больше, чем в начале июля. Об этом сообщил доктор Рошель Валенски, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний, пишет CNN.

Он отметил, что самый мощный инструмент, который поможет предотвратить распространение болезни, - это вакцинация. Он добавил, что дельта-штамм, который был впервые обнаружен в Индии, распространяется легче, чем другие виды вируса COVID-19.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в США среднее количество новых ежедневных случаев выросло на 66% по сравнению с прошлой неделей и на 145% по сравнению с периодом двухнедельной давности. Кроме того, количество госпитализаций увеличилось на 26% по сравнению с прошлой неделей.-0-