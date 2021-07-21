В Колумбии мирные марши закончились беспорядками

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Колумбии сообщила о случаях нарушения порядка в ходе протестных маршей 20 июля - задержаны 22 человека, 21 сотрудник полиции получил травмы, сообщают РИА Новости .

"По итогам дня протестов 20 июля 22 человека задержаны, 21 полицейский получил ранения, продолжаются 86 полицейских операций. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить спокойствие граждан", - сообщил глава Национальной полиции Колумбии Хорхе Варгас.

В городах Колумбии 20 июля прошло почти 200 акций протеста в столице и еще 26 - в департаментах страны. Все они представляли собой мирные марши и концерты, однако в конце дня к манифестациям присоединились вандалы.

Основная часть противоправных действий была зафиксирована в Боготе, Кали, Медельине, Манисалесе, Нейве, Пасто и Попаяне. Вандалы повредили 10 городских автобусов, несколько банкоматов, магазинов и государственных учреждений, а также атаковали полицейские патрули.

Лидеры профсоюзов Колумбии призвали граждан вновь выйти на улицы 21 июля. На этот день в конгрессе запланирована презентация законопроектов, подготовленных протестующими на основе чрезвычайного документа, составленного после протестов 2019 года и не получившего внимания правительства.

Национальная забастовка началась в Колумбии 28 апреля в знак протеста против спорной налоговой реформы и других экономических и социальных мер правительства. В рамках протеста в городах страны помимо мирных маршей до конца июня почти ежедневно происходили ожесточенные столкновения между гражданским населением и полицией, беспорядки, грабежи и акты вандализма. Ранения получили тысячи человек по обе стороны баррикад, погибли по официальной информации 25 человек, по информации правозащитников - свыше 80. Экономический ущерб от остановки предприятий и транспортного сообщения в ходе протестов Министерство финансов оценивало в $0,5 млрд в день.-0-