|
В США бушуют масштабные лесные пожары
21.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Мощный лесной пожар в американском Орегоне уже виден даже из космоса. "Пожар-монстр", как его окрестили местные СМИ, не могут потушить две недели. В разных районах штата борьбу с огнем ведут около 20 тысяч пожарных.
Нью-Йорк окутал густой дым из-за лесных пожаров
Города заволокло едким дымом. Смог добрался до Нью-Йорка. Содержание вредных веществ в воздухе значительно превышено. Власти города рекомендуют жителям, которые болеют астмой или испытывают проблемы с сердцем, не выходить из дома.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мощный лесной пожар в американском Орегоне уже виден даже из космоса. "Пожар-монстр", как его окрестили местные СМИ, не могут потушить две недели. В разных районах...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)