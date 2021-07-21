Польша отказала в аккредитации послу США

Источник материала: БT

Послу США в Польше запретили работать в дипведомстве в Варшаве. Речь о Марке Бжезинском - сыне помощника бывшего президента США Джимми Картера. По официальной версии Варшава потребовала, чтобы американский посол отказался от своего польского гражданства. Хотя, в отличие от отца, у Бжезинского гражданства нет. Вероятнее всего, в аккредитации Марку отказали потому, что Варшава не смогла наладить контакты с главой Белого дома. Новый президент США не стал закрывать глаза на нарушения в области демократии, свободы слова и на ограничения независимости правовой системы в Польше. Из-за этого отношения между Варшавой и Вашингтоном могут перейти в стадию тотальной заморозки, уверены эксперты.





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