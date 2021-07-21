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Польша отказала в аккредитации послу США

21.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Послу США в Польше запретили работать в дипведомстве в Варшаве. Речь о Марке  Бжезинском - сыне помощника бывшего президента США Джимми Картера. По официальной версии Варшава потребовала, чтобы американский посол отказался от своего польского гражданства. Хотя, в отличие от отца, у Бжезинского  гражданства нет.  Вероятнее всего, в аккредитации Марку отказали потому, что Варшава не смогла наладить контакты с главой Белого дома. Новый президент США не стал закрывать глаза на нарушения в области демократии, свободы слова и на ограничения независимости правовой системы в Польше. Из-за этого отношения между Варшавой и Вашингтоном могут перейти в стадию тотальной заморозки, уверены эксперты.


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Послу США в Польше запретили работать в дипведомстве в Варшаве. Речь о Марке  Бжезинском - сыне помощника бывшего президента США Джимми Картера. По официальной...
 
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