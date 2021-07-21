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В Сомали разбился пассажирский самолет
21.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Срочная информация поступает на ленты информагентств. Пассажирский самолет потерпел крушение при посадке в Сомали. На борту 45 человек. По некоторой информации все пассажиры живы. Сообщается, что самолет вылетел из столицы Кении - Найроби, а разбился в городе Эльвак. Другие подробности выясняются.
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Срочная информация поступает на ленты информагентств. Пассажирский самолет потерпел крушение при посадке в Сомали. На борту 45 человек. По некоторой информации все...
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