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Драка в прямом эфире на телевидении Молдовы
21.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Советник президента страны Майи Санду отправил в нокаут экс-заместителя министра внутренних дел.
А начиналось все с обычной словесной перепалки. По итогу нокаутированному политику понадобилась медицинская помощь.
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Советник президента страны Майи Санду отправил в нокаут экс-заместителя министра внутренних дел. А начиналось все с обычной словесной перепалки. По итогу...
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