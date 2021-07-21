Украина - донор дешевой рабочей силы для ЕС

Источник материала: БT

Украинских мигрантов признали самыми многочисленными в ЕС и самыми низкооплачиваемыми. Из-за кризиса в стране все больше граждан уезжают в качестве дешевой рабочей силы на западный рынок. Мигрантам на тех же должностях платят значительно меньше, чем гражданам ЕС. В одной только Польше более 70 % украинцев имеют высшее образование, но работают не по специальности - на заводах, стройках или в сфере обслуживания.





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