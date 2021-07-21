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Украина - донор дешевой рабочей силы для ЕС
21.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Украинских мигрантов признали самыми многочисленными в ЕС и самыми низкооплачиваемыми. Из-за кризиса в стране все больше граждан уезжают в качестве дешевой рабочей силы на западный рынок. Мигрантам на тех же должностях платят значительно меньше, чем гражданам ЕС. В одной только Польше более 70 % украинцев имеют высшее образование, но работают не по специальности - на заводах, стройках или в сфере обслуживания.
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Украинских мигрантов признали самыми многочисленными в ЕС и самыми низкооплачиваемыми. Из-за кризиса в стране все больше граждан уезжают в качестве дешевой...
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