Daily Mail: За сливы тайн правительства британским журналистам может грозить до 14 лет тюрьмы

Источник материала: БT

За сливы тайн правительства британским журналистам может грозить до 14 лет тюрьмы. Это данные Daily Mail. Согласно их источникам, подобное положение содержится в плане реформы закона о неразглашении гостайны. Журналистов, которые будут разглашать информацию, например, о членах правительства или королевской семьи, попросту приравняют к шпионам. Они не будут иметь никакой защиты от преследования в случае предъявления обвинения. Вероятно, закон может коснуться только СМИ, признанных иностранными агентами.





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