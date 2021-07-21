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Daily Mail: За сливы тайн правительства британским журналистам может грозить до 14 лет тюрьмы
21.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
За сливы тайн правительства британским журналистам может грозить до 14 лет тюрьмы. Это данные Daily Mail. Согласно их источникам, подобное положение содержится в плане реформы закона о неразглашении гостайны. Журналистов, которые будут разглашать информацию, например, о членах правительства или королевской семьи, попросту приравняют к шпионам. Они не будут иметь никакой защиты от преследования в случае предъявления обвинения. Вероятно, закон может коснуться только СМИ, признанных иностранными агентами.
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За сливы тайн правительства британским журналистам может грозить до 14 лет тюрьмы. Это данные Daily Mail. Согласно их источникам, подобное положение содержится в плане...
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