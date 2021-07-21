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В Китае из-за наводнения эвакуировали более 200 тыс. человек, в Германии тысячи людей остались без крыши над головой

21.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Число эвакуированных из-за наводнений в Китае превысило 200 тыс. Рекордные осадки в провинции Хэнань стали причиной гибели 13 человек. В столице региона - городе Чжэн-Чжоу - практически полностью остановлено транспортное сообщение. Целиком затоплено метро. Поезда застряли прямо в тоннелях между станциями - вода в вагонах фактически достигала человеческого роста. В МИД страны отметили, что сообщений о погибших или пострадавших из-за наводнений в Хэнани иностранцах не поступало. 

Жуткий инцидент в город Лоян. Междугородний поезд из-за воды застрял в туннеле, из-за труднодоступности места люди прождали спасателей более 40 часов. В регионе остановлено железнодорожное сообщение, закрыт международный аэропорт.

Тем временем правительство Германии сегодня запускает программу  помощи жертвам разрушительных наводнений в стране. Тысячи людей оказались на улице после того, как стихия разрушила их дома. Гнев немцев вызвала так называемая система погодного предупреждения, которая вовремя не сработала. В результате погибли около 200 человек. Канцлер Ангела Меркель объяснила провал оповещения тем, что в системе мобильной сети из-за шторма произошел сбой. 


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Число эвакуированных из-за наводнений в Китае превысило 200 тыс. Рекордные осадки в провинции Хэнань стали причиной гибели 13 человек. В столице региона - городе...
 
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