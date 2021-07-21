В Литве в центре для мигрантов произошли беспорядки, власти устанавливают дополнительные заборы

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Игналине нелегальные мигранты устроили беспорядки, потребовалось установить дополнительные заборы. Об этом заявил мэр Игналинского района Юстас Расикас, сообщает Delfi.

В Игналинском районе поселили 50 мигрантов. "Сегодня у нас был первый "жаркий" день. Начались конфликты. Первый случился, когда в лагерь вернули переболевшую COVID-19 девушку, она отказалась вернуться в предоставленное ей помещение, разгорелся конфликт. На его решение ушло много времени", - сказал Юстас Расикас. По его словам, было решено перевести девушку в другое место. "Ее увезли куда-то на границу, отделили от людей, с которыми она устроила беспорядки. Оставшиеся до ее появления не бунтовали, никаких проблем не было с ними. Но напряжение есть, это как спичка и бензин", - отметил Юстас Расикас.

Мэр также рассказал, что нелегальные мигранты выдвигают все новые требования. "Наши мигранты отказались от еды. Требовали вернуть им мобильные телефоны. Нарастает недовольство, скажем так. Появляется все больше требований, это вызывает у нас беспокойство. Сегодня привезли дополнительные заборы, чтобы выделить им большую территорию для прогулок, мы выполняем их требования. Служба общественной безопасности выделила четырех охранников. Но могут ли четверо противостоять пятидесяти?" - заявил мэр.

Он отметил, что среди требований - предоставить отдельные помещения для женщин, поскольку мусульманки не хотят спать в одном помещении с мужчинами.

Юстас Расикас также сообщил: срок действия договоров о питании мигрантов истекает. "Если правительство не изменит установки и по-прежнему будет выплачивать 5,85 евро с НДС (на одного человека), то невозможно будет найти поставщиков услуг", - сказал мэр.-0-