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В шведской тюрьме заключенные взяли охранников в заложники
21.07.2021 17:31 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В шведской тюрьме Hällby (Хэллби), которая находится недалеко от города Эскильстуна, двое заключенных взяли в заложники двух охранников. Об этом сообщила телекомпания SVT.
По данным телекомпании, двое заключенных пробрались в комнату охраны одного из отделов тюрьмы, в тот момент там находились двое охранников - мужчина и женщина. Сообщается, что они связали сотрудников тюрьмы, а сами вооружены бритвенными лезвиями. Известно, что преступники забаррикадировались и требуют предоставить им вертолет.
Оба заключенных осуждены за убийства. На месте работает полиция.
По данным Шведской службы тюрем, тюрьма Hällby (Хэллби) - закрытое исправительное учреждение с высоким уровнем безопасности, рассчитанное на 98 мест.-0-
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По данным телекомпании, двое заключенных пробрались в комнату охраны одного из отделов тюрьмы, в тот момент там находились двое охранников - мужчина и женщина....
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