ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Число жертв беспорядков в ЮАР выросло до 276

21.07.2021 22:13 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате беспорядков и мародерства в ЮАР достигло 276 человек. Об этом проинформировало агентство Agence France-Presse со ссылкой на новые данные правительства, сообщает ТАСС.

Представитель правительства ЮАР отметил, что речь идет о жертвах, связанных непосредственно с беспорядками в провинциях Квазулу-Наталь и Гаутенг.

Волнения начались в Квазулу-Наталь 9 июля, когда сторонники бывшего главы государства Джейкоба Зумы, заключенного 8 июля в тюрьму, начали перекрывать основные дороги. Демонстрации переросли в крупные беспорядки. С 10 июля грабежи начались в провинции Гаутенг, на территории которой расположены Йоханнесбург и Претория. В остальных частях страны сохранялось спокойствие.

Как заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, разграблен и поврежден 161 торговый центр и магазин, 11 складов, восемь фабрик, а также 161 винный магазин. По его словам, на восстановление разрушенного потребуются месяцы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представитель правительства ЮАР отметил, что речь идет о жертвах, связанных непосредственно с беспорядками в провинциях Квазулу-Наталь и Гаутенг.
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Китае в затопленном туннеле обнаружены тела 13 погибших
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by