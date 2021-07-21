В Китае 13 рабочих погибли при затоплении строящегося туннеля

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 13 рабочих погибли в результате затопления строящегося туннеля в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает РИА Новости .

Туннель, который представляет собой часть скоростной автомагистрали в городе Чжухай, был затоплен почти неделю назад. В сооружении остались заблокированными 14 рабочих.

Строительство туннеля началось в 2019 году и должно быть закончено к концу года.