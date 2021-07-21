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В Китае 13 рабочих погибли при затоплении строящегося туннеля
21.07.2021 23:41 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 13 рабочих погибли в результате затопления строящегося туннеля в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает
Туннель, который представляет собой часть скоростной автомагистрали в городе Чжухай, был затоплен почти неделю назад. В сооружении остались заблокированными 14 рабочих.
Строительство туннеля началось в 2019 году и должно быть закончено к концу года.
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Туннель, который представляет собой часть скоростной автомагистрали в городе Чжухай, был затоплен почти неделю назад.
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